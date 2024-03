Uus Star Warsi videomäng tühistati. 670 inimest kaotavad töö

Electronic Arts (EA) oli varajaste arvutimängude pioneer ning on loonud mitmeid populaarseid mänge nagu The Sims, Battlefield, Need for Speed ja Dragon Age.

Mäng, mis oli varajases arengujärgus, oleks olnud esimese isiku tulistamismäng, mis leidunuks aset Star Warsi universumis.

Töötajatele saadetud kirjas ütles tegevjuht Andrew Wilson, et ettevõte on alustanud kontakteerumist mõjutatud töötajatega ning koondamised peaksid olema lõpule viidud suveks. Ta selgitas ka otsust arendada vähem uusi mänge.

„Samuti lõpetame mängud ja loobume tulevaste litsentsitud intellektuaalomandi arendamisest, mis meie arvates ei ole meie muutuvas tööstusharus edukad,“ kirjutas ta.

Hilisemas e-kirjas töötajatele ütles EA Entertainmenti juht Laura Miele, et see tähendab, et tütarettevõte Respawn Entertainmenti väljatöötatud Star Warsi tiitel tuleb tühistada. See oli vastutav Star Wars Jedi: Survivor’i eest, mis sai koondaja Metacriticu järgi head hinnangud.

„Projektist on alati raske loobuda ja see otsus ei peegelda meeskonna andekust, visadust ega kirge, mida nad mängu vastu tunnevad,“ kirjutas Miele.

EA teatas mullu detsembris, et koondab töötajaid UK arendaja Codemasters’ist, mis on tuntud võidusõidumängude F1 23 ja EA Sports WRC poolest.

Kuid EA pole probleemiga üksi - vaid kaks päeva pärast Sony teadet lasta lahti 900 töötajat, sealhulgas enda hästi tuntud Londoni Stuudio, teatas Microsoft 1900 inimese koondamisest enda videomängude osakonnast.

Uurimis- ja analüüsifirma Midia Researchi vanemanalüütik Karol Severin ütles, et viimase aja koondamised näitavad, kui suureks konkurents videomängutööstuses on kasvanud.

Tema sõnul ei tähenda see, et tööstus oleks hädas, vaid kasvab uueks, kus on olulised efektiivsus, kasumlikkus ja konkurentsivõime.

„Videomängutööstus on endiselt väärt 205 miljardit eurot ning kasvab 2030. aastaks veel umbes 72 miljardit,“ rääkis Severin. „Kontekstiks on see rohkem kui terve maailma salvestatud muusika tööstuse praegune suurus.“