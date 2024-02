Kosmosereis luksusklassis: ettevõte Space Perspective esitles uut kosmoseturismi kapslit

Ettevõtte teatel saab see olema suurim mehitatud lendudeks mõeldud kapsel, mille läbimõõt on 4,9 meetrit ning ruumi jätkub selles kaheksale reisijale ja piloodile. Erinevalt konkurentidest Virgin Galactic ja Blue Origin, ei pea reisijad võitlema G-jõudude või nullgravitatsiooniga. Selle suurus lubab teha kosmoseaparaadile ka suurimad aknad, mis kunagi kosmoseaparaadile tehtud on. Ettevõtte sõnul sobivad need ideaalselt selfide tegemiseks ja ilmaruumi vaadete nautimiseks. Reisijate mugavuse huvides on plaanis teha kapslisse ka kokteilibaar, tualett ja WiFi. Reis ise kestab kuus tundi. Ning piletihind on 125 000 dollarit ehk 115 000 eurot.