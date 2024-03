KUULA | Olukorrast digiriigis: kuidas ettevõttena konkurentsis püsida?

Rebase sõnul on SEB põhiline eesmärk klienti ja sealjuures ka Eesti majandust aidata ning toetada. Pangandus on tänapäeval väga suur sektor. Iga panga erilisus seisneb tema toodete ja teenuste kasutamise mugavuses ehk kui lihtne on kliendil erinevaid toiminguid teha ning mis tunne kasutajale protsessist sisse jääb. „Peame kogu aeg kliendi teekonda ning oma tooteid ja teenuseid parendama. Klient on siinkohal kuningas,“ lisab Rebane.

Ühiskonnas on tekkinud hirm selle ees, et digitaliseerimine annab kogu varem inimestele kuulunud töö üle tehisarule. SEB Baltikumi digitaalse panganduse juht kinnitab, et inimtööjõud ei kao kuhugi, pigem palgatakse töötajaid juurde. „Kuna meil on Baltimaades palju kontoreid, oleme me kättesaadavad ka füüsiliselt,“ selgitab Rebane. „Pigem võtame inimesi juurde ja õpetame olemasolevaid töötajaid ümber. Me ei soovi vähendada oma füüsilist kohalolu,“ lisab mees.

Kuigi suur rõhk on digitaalsete toimetuste arendamisel, on endiselt säilinud tugev kontorivõrgustik. Nii saab inimene ise otsustada, kas soovib oma toimetused digitaalse abiga ära teha või eelistab päris inimese suuniseid telefoni teel või kontoris kohapeal. Tehisaru kasutamise eesmärk on inimesele teenuse kasutamine võimalikult mugavaks tegemine ning väga oluline on kliendi usaldus ja selle hoidmine. Ilma kliendi nõusolekuta ei kasutata tema andmeid mitte kusagil.

AI (artificial intelligence) teeb ära tööd, mida inimesed iialgi teha ei jõuaks. Näiteks aitab AI pettuseid avastada – ta jälgib teatud mustreid, sh raha ebatavaline liigutamine. Ükski inimene kõikide klientide rahade liikumist füüsiliselt jälgida ei jõuaks. AI abiga on võimalik pettustele kiiresti jälile saada ja automaatselt ebatavalisi tehinguid blokeerida.

Samuti tuleb taskuhäälingus juttu sellest, mis vahe on digiteerimisel ja digitaliseerimisel, mis on SEB launch’itud roboinvestor, kuidas võiks tulevikus kliendi ja panga suhtlus välja näha, ning paljudest teistest aktuaalsetest ettevõtlusteemadest.