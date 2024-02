Teadlased leidsid hämmastavalt hästi säilinud 30 miljoni aasta vanuste taimede kivistised

Teadlased jõudsid järeldusele, et selliseid paiku leidub tavaliselt Ida-Austraalias ja neid seostatakse alati vulkaaniliste materjalidega. Kuigi Austraalia on geoloogiliselt stabiilne, ei olnud see alati nii. Umbes 40–20 miljonit aastat tagasi oli selle riigi idaosas märkimisväärne vulkaaniline tegevus.

Fossiilsed taimed on sageli kokkupressitud või säilinud jäljenditena. Kuid silkreetsete fossiilide taimed, mis pärinevad enamasti umbes 30–20 miljoni aasta tagusest ajast, on säilinud kolmemõõtmelisena.

Teadlased tegid kindlaks, et sellise suurepärase säilimise jaoks pidid taimed kiiresti vulkaanilise materjali alla jääma. See, et vulkaaniline materjal mattis taimed kiiresti enda alla, näitab, et nad kasvasid sel ajal oma algses asukohas. See stsenaarium annab teadlastele võimaluse heita valgust eelajalooliste taimekoosluste olemusele.