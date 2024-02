Vahemerelt tulnud soe õhumass ning antitsüklonaalset tüüpi atmosfääriringlus on Kesk-Euroopa maadesse toonud tavatult varajased soojad, päikeselised ja sademeteta ilmad. Mõnedes Poola ja Ukraina piirkondades võivad õhutemperatuurid kerkida kohati 20 soojakraadini. Küllaltki soe on ka juba Leedus. Eestis seevastu valitseb veel madalrõhkkond ja nii päevased kui ka öised temperatuurid on praegu mõne soojakraadi juures ja esineb sadusid.