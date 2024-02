VIDEO | Teadlased väidavad, et maailma väikseim kala võib teha sama kõva müra kui reaktiivlennuk

Teadlased leidsid, et üks maailma väikseimaid kalu, mis avastati vaid kolm aastat tagasi, suudab tekitada rohkem kui 140 detsibelliseid helisid – see on võrdne õhkutõusva reaktiivlennuki müraga. Vastav teadusartikkel ilmus ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences, seda vahendab The Guardian.

Danionella cerebrum on vaid 12 mm pikk ja sellel on teadaolevatest selgroogsetest väikseim aju. Nende kalade poolt tekitatud heli märkasid esimest korda seda liiki uurinud Saksa teadlased, kui nad akvaariumist möödusid. Seejärel paigaldasid teadlased akvaariumi juurde kaamerad, et aru saada, mis toimub. Heli, mida tekitavad ainult isased, tekib siis, kui üks kala luudest tõmmatakse tema ujupõide.

Teadlased usuvad, et tõsiasi, et ainult isased tekitavad hääli, viitab sellele, et see on seotud agressiivse käitumisega teiste isaste suhtes või katsega tõmmata endale emaste tähelepanu.