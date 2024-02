„Need pole õiged arvud.“ Eksperdid selgitavad, mis on Zelenskõi nimetatud Ukraina armee kaotuste numbriga valesti

Esimest korda pärast seda kui Venemaa tungis 2022. aastal Ukrainale kallale, kommenteeris Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Ukraina armee kaotusi. „Selles sõjas on langenud 31 000 Ukraina sõdurit. Mitte 300 000 ja mitte 150 000, nagu Putin ja tema valelik kaaskond väidavad. Kuid sellegipoolest on iga inimese kaotus meie jaoks ränk. Ja meie jaoks on see väga valus. Ma ei ütle teile, kui palju on haavatuid. Sest Venemaa saab sellisel juhul välja arvestad, kui palju inimesi lahinguväljalt puudu on. Seda ma ei ütle,“ teatas Zelenskõi pühapäeval, 25. veebruaril peetud pressikonverentsil.