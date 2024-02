„Ilma nendeta ei saa mitte kuidagi.“ Mida tähendab venelaste jaoks juba teise ülihinnalise A-50 lennuki kaotus 40 päeva jooksul?

23. veebruaril teatasid Ukraina õhujõud Venemaa radarilennuki A-50 alla tulistamisest Krasnodari krai kohal. Seda kinnitasid koheselt ka Venemaa allikad. Sotsiaalmeediasse ilmusid arvukad videod lennuki alla tulistamisest ja selle hukupaigast Kanevski rajoonis, Trudovaja Armenia küla lähedal. Venemaa kaitseministeerium pole lennuki kaotust kommenteerinud. Mitmed Venemaa Z-kanalid väidavad, et lennuki tõi alla venelaste endi õhutõrje. Pealtnägijate postitatud videotest on näha, et lennuk tulistas välja peibutisi, püüdes rakette nende poole suunata. See aga ei aidanud – videos on näha eredat sähvatust, misjärel hakkab põlevaid lennukijäänuseid taevast alla kukkuma.