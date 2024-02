Teadlased on mures: Mehhiko kuulsad jakarandad hakkasid anomaalselt vara õitsema

Jakaranda puude varajane õitsemine Mehhikos on tekitanud elava arutelu kliimamuutuste üle. Teadlased on mures, kuna sel aastal hakkas kuulus taim õitsema kesktalvel, mitte märtsis, nagu tavaliselt.

Kuid sel aastal on midagi muutunud. Mõned jakarandad hakkasid õitsema jaanuari alguses, kuigi tavaliselt ärkavad nad kevadel. Varajane õitsemine ajab teadlasi ja Mehhiko enda elanikke ärevile, kus puudest on saanud linnatänavate ikooniline osa. Teadlased on juba hakanud uurima, kui laialt levinud on varajase õitsemise nähtus, ja jõudnud järeldusele, et selles on süüdi kliimamuutused. Bioloogide sõnul lõppes talv Mehhiko pealinnas temperatuuritõusu tõttu tänavu jaanuari keskel, mitte aga märtsi lõpus, nagu tavaliselt.