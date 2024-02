Vice on põhimõtteliselt surnud. Sadu töötajaid koondatakse ja tuhanded artiklid võidakse kustutada

Allikad ütlesid Mediaite’ile , et Vice’i töötajad said kolmapäeva õhtul anonüümse vihje, mis käskis neil oma lugusid salvestada, sest veebisait kavatsetakse maha võtta.

Kuid Dixon kirjutas, et ülejäänud töötajad panevad rohkem rõhku nende sotsiaalkanalitele, kuna nad kiirendavad arutelu partneritega, et viia nende sisu sinna, kus seda kõige laiemalt vaadatakse. Wall Street Journaliga rääkinud plaanidega kursis oleva allika sõnul tähendab see, et Vice keskendub oma ettevõtetevahelise meedia haru, sealhulgas oma tootmisstuudio ja loovagentuuri kasvatamisele.