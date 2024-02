Lunaraha maksmisel tabab 78% organisatsioone rünnak uuesti

Kokku kannatas 56% organisatsioonidest viimase 24 kuu jooksul rohkem kui ühe lunavararünnaku all.

Uuringus, mille käigus küsitleti üle 1000 küberturvalisuse valdkonna spetsialisti, leiti, et 84% organisatsioonidest nõustus pärast rikkumist lunaraha nõudmisega.

Neist alla pooled (47%) said oma andmed ja teenused kahjustamata tagasi, mis rõhutab, et maksmine ei ole üldiselt hea lahendus.

Cybereasoni CISO valdkonna asepresident Greg Day selgitas, et lunaraha nõudmiste maksmine on mitmel põhjusel probleemne.

„See ei garanteeri, et ründajad ei müü teie andmeid mustal turul, et te isegi saate oma failid ja süsteemid täies mahus tagasi või et teid ei rünnata uuesti,“ märkis ta.