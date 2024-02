Ameerika instituudi Scripps Research teadlased on välja töötanud antikeha, mis suudab blokeerida mitmesuguste Aafrikas, Aasias ja Austraalias leiduvate madude mürkide surmavate toksiinide mõju.

Ajakirjas Science Translational Medicine avaldatud uuringus kasutati laboris toodetud mürkide vorme, et sõeluda miljardeid erinevaid inimese antikehi ja tuvastada üks, mis suudab blokeerida mürkide aktiivsust. See on suur samm universaalse antimürgi suunas, mis oleks tõhus kõigi maomürkide vastu.