Nebraska loomaaias avastati haruldase valge alligaatori kõhust 70 münti

„Tänu oma väljaõppele oli Thibodaux narkoosis ja intubatsioonis, et me saaksime teda protseduuri ajal ohutult aidata,“ ütles protseduuri juhtinud loomaarst Christina Ploog oma avalduses.

Loomaaed ütles oma avalduses, et röntgenülesvõte kinnitas, et esemed eemaldati edukalt, lisades, et Thibodaux taastus protseduurist edukalt.

Loomaaia loomatervishoiu direktor Taylor Yaw ütles, et see protseduur ei ole tavaline.

Ploog ütles kohalikule uudistekanalile, et inimesed ei mõista, kuidas mündid võivad loomadele kahju teha. Ploogi sõnul võivad loomad münte mitte ainult alla neelata, vaid need võivad sisaldada ka ohtlikke kemikaale.

Loomaaed vastas internetis ühele murelikule inimesele, kes küsis, kas münte loomaaias koristatakse: „Me teeme selle ala elupaikades ja kogu loomaaias rutiinset puhastustööd. Puhastuste vaheline aeg on see, kui meie alligaatorid need kätte saavad, enne kui need eemaldatakse.“