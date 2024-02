Tuhanded autod arestitud: Volkswageni uiguuri probleem

VW ütles, et probleem oli seotud ühe väikese elektroonikakomponendiga. Kuigi Volkswagen ei teadnud väidetavalt probleemsete detailide päritolu, andis ta sellest USA võimudele kohe märku, kui tarnija teatas, et need on pärit Loode-Hiinast.

Miks juhtus?

USA-s on selline õigusakt nagu Uiguuride sunniviisilise töö ennetamise seadus (Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA), mille kohaselt on import Hiina läänepoolsest Xinjiangi piirkonnast keelatud, kuna eeldatakse, et nende kaupade valmistamisel on kasutatud sunnitööd.

Xinjiangi pealinnas Urumqis asuv tehas on VW ühisettevõte Hiina autotootjaga SAIC, kus varem toodeti Volkswagen Santanat. Praegu aga viivad selle ligi 200 (eri andmetel 197-240) töötajat, kellest 24% on vähemused, sealhulgas uiguurid, läbi juba valminud sõidukite lõplikku kvaliteedikontrolli, mis saadetakse seejärel piirkonna edasimüüjatele.

Siiani ei läinud probleem Hiina piiridest välja, kuna seal toimetati Hiina siseturule mõeldud toodanguga ning seetõttu ei muutunud kriitika väga teravaks. Nüüd aga sattus seal valmistatu eksporti ja kohe oli pahandus käes.

Taust:

Volkswagen on üks viimaseid suuri Euroopa tootjaid üldse, kes veel tegutseb Xinjiangis ning teenib kolmandiku oma üleilmsest müügist Hiina turult. Volkswagen on ka ainus suur autotootja, kes on aastaid pälvinud kriitikat seal äri ajamise eest.

VW on kohustatud tegutsema Xinjiangis kuni 2029. aastani. Lepingu ennetähtaegne ülesütlemine oleks üks võimalik viis oma tegevuse seal lõpetamiseks – kuid kas hiina partner ja riik ka sellega nõus oleksid?

See lõpetamine pole sugugi lihtne, kuna Hiinas käib autotehase ehitamine oma reeglite järgi. Välisinvestorid pidid kaasama hiina partneri (antud juhul SAIC) ning Volkswagen oli kohustatud rajama kõigepealt Xinjiangi tehase, saades alles seejärel loa rajada kümmekond tootmist mujale Hiinasse.

