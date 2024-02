VIDEO | Ajalooline hetk: USA kosmoselaev Odysseus jõudis Kuule

Houstoni peakontoriga Intuitive Machines sai nimelt esimeseks eralennundusettevõtteks, kelle kosmoselaeva Kuule jõudis. See stardis eelmisel neljapäeval SpaceX Falcon 9 kanderaketil Floridast Kennedy kosmosekeskusest. Viimati jõudis USA kosmoselaev Kuu pinnale 1972. aastal missiooni Apollo 17 raames.

USA aja järgi 22. veebruaril kell 18:24 ET õnnestus see taas - 15 minutit pärast seda maandumist tähistavat kellaaega teatas ettevõte, et maandur saadab Kuu pinnalt, lõunapooluse lähedalt nõrka signaali.