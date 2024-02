NASA teadlased arvavad, et nad on hakanud mõistma süvakosmosest pärinevate salapäraste raadiosignaalide olemust

Teadlased on tundma õppinud kosmosest saabuvate kummalise raadiolainete pursete põhjuseid. NASA röntgenteleskoobid salvestasid need signaalid 2022. aastal. Ajakirjas Nature avaldatud artikkel pakub selgitust raadiopursetele, mis võivad sekundi murdosa jooksul vabastada sama palju energiat kui Päike terve aasta jooksul.

Puhang pärines magnetarist, haruldast tüüpi neutrontähtedest. Sellel objektil on äärmiselt võimas magnetväli, miljardeid kordi tugevam kui tavalisel neutrontähel. Seni on magnetare leitud vaid umbes 30. Uuritud signaalid pärinesid magnetarist nimega SGR 1935+2154, mis on umbes 19 km lai ja asub umbes 30 000 valgusaasta kaugusel. 2020. aastal püüti kinni esimene signaal sellelt ja see kordus ka aastal 2022.