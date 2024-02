FOTO | Hispaaniast leiti salapärane pronksist käsi, millel on imelikud kirjad

Teadlased leidsid Põhja-Hispaaniast tõeliselt intrigeeriva leiu: umbes 2000 aasta vanune pronkskäsi, mille tagaküljele on kirjutatud neli rida kummalisi sümboleid. Teadlased oletavad, et kiri on seotud vanade paleo-hispaania keeltega ja võis olla üks neist, mis arenes tänapäeva baski keeleks.

Teada on, et käe valmistamise ajal elasid selles piirkonnas vaskoonid, hõim, kel oli oma kirjakeel, aga sellest on teada vähe. Arheoloogid oletavad, et pronksist käsi võis rippuda mõne hoone ukse juures. Uurijate arvates on võimalik, et käel oli mingisugune rituaalne või kultuuriline tähendus, näiteks pidi see tooma head õnne.