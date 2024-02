LOODUSNÄHTUS VÕI REOSTUS | Müstika Harjumaal: lapsed tulevad lasteaedadest koju ja nende riided haisevad nagu tõhk

„Ehk on siin lapsevanemaid, kelle lapsed käivad Pangapealse lasteaias või Muraste koolis ja on viimasel ajal tundnud, et laste välisriided ja jalanõud haisevad nagu kanalisatsioon? Tundub nagu oleks tegu suurema reostusega, mis ei puuduta vaid lasteaeda ja kooli,“ kõlas teema tõstatanud lapsevanema mure.