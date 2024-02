Astronoomid avastasid kosmosest hämmastava „kaelakee“: millega võib olla tegemist?

Maast umbes 3,8 miljardi valgusaasta kaugusel asuvate noorte täheparvede „kaelakee“ võis tekkida pärast väljapaiskumist tohutusuurest mustast august. The Independent kirjutab, et „kaelakee“, kus asuvad tähed meenutavad niidile tõmmatud helmeid, asub SDSS J1531 nime all tuntud suures galaktikate parves. Selle hiiglasliku parve keskmes ühinevad kaks suurt galaktikat, mida ümbritsevad omakorda 19 suurt heledat tähtede parve.