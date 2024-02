„Patriot ootab väljalülitatud radariga.“ Ekspert räägib, kuidas Ukraina korraldas venelastele nädalaga rekordilise „lennukisaju“

Ukraina sõjaväelased on nädalaga alla tulistanud seitse erinevat tüüpi Vene lennukit. See sai võimalikuks ilmselt seetõttu, et Ukraina väejuhatus saatis Ida-Ukrainasse Avdijivkast taganemist katma lääne päritolu pikamaa õhutõrjekompleksid.