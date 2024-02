Eestis toimub esmakordselt e-spordi ja võrgufestival PIXO Fest

Küberesteetilises festivalimelus on avastamiseks hulgaliselt põnevaid ja interaktiivseid EXPO-alasid, saab tutvuda nii Eesti striimeritega kui ka õppida kuidas striimimisega ise algust teha. Turniiriprogrammis vallutavad pealava League of Legends ja Counter-Strike 2 finaalid, LAN-võrgupeol toimub KFC PUBG: Battlegrounds turniir ning kohapeal saab osaleda Gran Turismo 7 turniiril. Lisaküpsisena on PIXO Festil 21+ vanuses külalistele eraldi ala koos nostalgiliste retro-konsoolidega.