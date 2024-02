Sõiduproov: tippvarustust täis ja praktiline Renault Austral

Auto välisilme ja mõõtmed on selgelt linnamaasturlikud. Kõrge ninaosa, auto pikkuseks 4,51 m (teljevahe 2,67 annab piisavalt ruumi nii tagaistujaile kui pagasi tarvis), laius 1,84 ja kõrgus 1,62. Auto kliirens on korralik 17 cm., nii et sellega kannatab täiesti ka rööpmelisele metsateele põigata. Seega igati praktiline auto, millel on ka igati õnnestunud hoogne ja sportlik välimus: