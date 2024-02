Makemake ja Eris: teadlased nimetasid tõenäolised paigad Päikesesüsteemis, mis peidavad endas elu

Teadlased on jõudnud järeldusele, et väikesed, jäised kääbusplaneedid Päikesesüsteemi äärealadel võivad olla parimad kandidaadid elu leidmiseks.

Kuiperi vöös Neptuuni orbiidist kaugemal asuvatel kääbusplaneetidel Eris ja Makemake võib pinna all olla geotermiline aktiivsus, kirjutab Newsweek. Erise ja Makemake’i pinnal avastati metaani isotoobid - see on esimene kord, kui neid leiti Neptuunist kaugemal asuvates kohtades. See tähendab, et need kääbusplaneedid võivad olla oodatust soojemad ja sellest lähtuvalt elamiskõlblikumad.

Uuringud näitavad, et Erise ja Makemake pind sisaldab geoloogilisi jälgi uuest metaanist, mis võis sinna sattuda vaid geotermilise tegevuse tulemusena. See omakorda viitab sellele, et kääbusplaneedid võivad olla paigaks, kus esineb krüovulkanismi või neil võib olla isegi kuum kivine tuum.

Avastus tehti James Webbi kosmoseteleskoobi kogutud andmete põhjal, mis võimaldasid teadlastel mõõta Erise ja Makemake pindade koostist.

Kääbusplaneedid on planeetidest väiksemad, kuid asteroidist suuremad taevakehad, mis gravitatsiooni toimel saavutanud enam-vähem sfäärilise kuju. Eris asub Päikesest 14,4 miljardi kilomeetri kaugusel ja teeb tiiru ümber Päikese 558,04 aastaga. Makemake on Päikesele lähemal - see asub 6,85 miljoni kilomeetri kaugusel ja teeb tiiru ümber Päikese 308 aastaga. Makemake raadius on 715 km (1/9 Maa omast) ning Erise oma 1163 km (1/5 Maa omast).