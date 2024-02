Tootja teatel on auto välisilme muudetud „tugevamaks ja enesekindlamaks“ ning auto sisemus on läbinud „suurejoonelise metamorfoosi“.

Täpsemalt ilmneb Dacia uus kuvand näiteks mudeli kahes mustas ribas, üks ees ja teine taga, neid kahte riba raamib brändi Y-kujuline valguslahendus. Extreme varustustasemel on eesmisele ja tagumisele kaitserauale kleebitud Daciale omased kleebised. Uste alaosa külgmised kaitsed on kerged, soodsad, kergesti paigaldatavad ja kergesti vahetatavad. Auto massi vähendamiseks on eemaldatud kroomitud osad, sama kehtib ka katusereelingute kohta.