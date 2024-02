Musk avaldas, mis on saanud esimesest inimesest, kelle ajju paigaldati kiip

Elon Musk teatas, et esimene patsient, kelle ajju paigaldati Neuralinki kiip, on operatsioonist taastunud ja suudab nüüd mõttejõul juhtida arvutihiire kursorit. Operatsioon ise toimus jaanuari lõpus.

„Progress on hea ja patsient näib olevat paranenud ilma igasuguste kõrvalnähtudeta, millest me teadlikud oleme. Patsient saab mõtete abiga ekraanil hiirt liigutada. Järgmine etapp on klikid,“ tsiteeris Muski The Independent.