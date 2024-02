KUULA | Olukorrast digiriigis: tehisaru kasutamisel on mitmeid eeliseid, aga ka kitsaskohti

Tehisintellekti peamiseks väljundiks tavainimeste jaoks on praegu palju kõneainet pälvinud ChatGPT platvorm. Kriisa tunnistab, et platvormi õppimis- ja arenemisvõime viimase aasta jooksul on olnud meeletu. „Tuuakse paralleele, et kui platvormi eelmine, 3.0 mudel oli kui nõelatorge, siis hiljuti ilmavalgust näinud 4.0 mudel on selle kõrval kui jalgpall. Seega, kes teab, võib-olla on järgmine versioon juba nagu maakera,“ toob ta välja ilmeka võrdluse.