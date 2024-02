PROOVISÕIT | KGM Torres: uudismudeliga SsangYongi varjust välja murdmas

Torres on keskmise suurusega maastur, mis sobitub KGM mudelireas suurema Rextoni ja väiksema Korando vahele, viimasega jagatakse nii platvormi, vedrustust kui mootorit. Autode suurus aga erineb – kui Korando jääb Tiguani mõõtu, siis Torres on tunduvalt suurem (4,7 m).

Muutunud on ka logo, mis on nüüd jälle sarnane 1990-ndatel aastatel kasutatule. See meenutab kaht ringi ühes suuremas ringis, mitte aga viimastel aastatel kasutatud tiivakujulist logo ega ka KG oma. Kui juba restart, siis täielik!

Innustatuna LG kaubamärgi rahvusvahelisest edust, otsustas KG loobuda pikast keerukast nimest ning asendada see samuti kahetähelisega. Kuna mootorid on pahad, aga liikuvus hea (otsene vihje raamatule “Loomade farm”), siis saigi firma uueks nimeks KG Mobility ning autode nimeks KGM (analoogia Great Wall Motorsi toodetud autodega GWM ei ole juhuslik!).

Torrese näol on tegu esimese autoga, mida asuti tootma KGM kaubamärgi all ja see nimi olla väidetavalt laenatud hoopis Tšiilis asuvalt Torres del Paine rahvuspargilt (mis sõna ennast vähimalgi määral ei muuda). KG Groupi juhitud konsortsium päästis 2022. aasta lõpus SsangYongi pankrotist, kui see 950 miljardi vonni (ca 1 miljardit eurot) eest ära osteti.

Nimi “Torres” on teadaolevalt ligi üheksasada aastat vana. 12. sajandil mainiti Hispaanias Navarra provintsist pärit dokumendis esmakordselt rüütlit nimega Juan de Torres. Üldlevinud seisukoha järgi on see tuletatud ladinakeelsest sõnast “torris“, mis tähendab torni.

Kui Suzuki kutsub end nelikveo eksperdiks, siis KGM võiks rahulikult maasturitele keskendunud tootja nime kanda (Ssangyong Chairman olgu erand, mis kinnitab reeglit). Aastaid tagasi esimesi KR10 koondnime (mitte segi ajada elektri-Torrese prototüübiga J100) kandva linnamaasturi disaini jooniseid esitledes öeldi, et selle disainikeel on “Powered by Toughness”.

See tähendas väga julget lähenemist uue auto loomisele. Võib öelda, et Torres on kujundatud lausa armee-stiilis, kuid õnneks on välditud ülemäärast tumeda plastikuga liialdamist ja seeläbi säilitatud täiesti tsiviliseeritud väljanägemine. Teist sarnast maasturit me Eestimaa teedel niipea ei näe.

Mis seos on sel kõigel ülikooli tarkusesammastega? Kui viimaste arv jääb nende vahelt läbi käies pikapeale meeldegi, siis kas teate peast, mitu vertikaalset riba (sammast) on ka Eestis müüdava Jeep Gladiatori esivõrel? Aga KGM Torresel?

Nii oligi kujustuse avalikustamise esimestest hetkedest alates ajakirjanike (ja mitte ainult!) hammaste vahel fakt, et Torrese esivõre võib mõne Jeepi oma meenutada. Tõepoolest on siin teatud sarnasus, kuid ilmselgelt mitte piisav, et Stellantis saanuks konkurendi turuletulekut takistada. Igatahes on see KGM-il väga hästi välja mängitud.

Torres on kujundatud kasutades täisnurki ja sirgjooni ning tulemus on suurepärane. Peaaegu kõik on kandiline: esituled, tagatuled ja kaitseraua õhuvõtuavad. Täiendavaid disainielemente on ka: kapotil on plastikust käepidemed (millest küll kinni võtta ei saa) ja esipõrkerauas erkpunane pukseerimiskonksu ava kate.

Torrese tagaosas kasutati üsna ebatavalist lahendust. Registrimärgi kohal on suur kühm, mis viitab peidetud varurattale nagu puhastverd maastikuautodel, ehkki seda seal pole. Teine ehmatus puudutab horisontaalset käepidet, mida kasutatakse küljele avanevate uste puhul (tüüpiline ka maastikuautodele). Ei midagi sellist – luuk avaneb traditsiooniliselt ülespoole.

