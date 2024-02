Geenidoonorid hakkasid testima uut geeniinfo portaali

„Teist tüüpi diabeeti ja südame-veresoonkonna haigust, mille kohta me muu hulgas teadusuuringutel põhinevat riskiinfot jagame, saab tervisliku eluviisiga edukalt ennetada. Seega loodame, et motiveerime geenidoonoreid rohkem oma tervise peale mõtlema ja tegema tervislikumaid valikuid,“ ütles Milani.

Enam kui 212 000 geenidoonorit on geenivaramuga liitudes aidanud kaasa teaduse ja meditsiini arengule. Tänu neile on võimalik uurida geenide rolli tervise hoidmisel. Milani sõnul nõuab saadud teadmiste jõudmine praktikasse küll aega, kuid lõpuks pikendavad need paljude inimeste tervena elatud aastaid.