„Ühed rääkisid juttu, mida ise ei uskunud, ja teised tegid näo, et on päri.“ 500 aastat tagasi külvas Eesti aladel segadust uus usk

Ehkki usupuhastuse ehk reformatsiooni alguseks on harjutud pidama 1517. aasta 31. oktoobrit, mil Wittenbergi ülikooli moraaliteoloogia professor Martin Luther olevat naelutanud kohaliku lossikiriku uksele oma 95 teesi patulunastuskirjade vastu, peetakse usupuhastuse haripunktiks Eesti aladel aastaid 1524–1525. Tallinna puhul on reformatsiooni alguspunkt 1524. aasta kevad, kui siia ilmusid esimesed reformaatoritest jutlustajad, ehkki mõned ajaloolased on kaudsete tõendite põhjal kindlad, et luterlikke jutlusi peeti Tallinnas juba 1523. aastal. Näiteks kiidab Martin Luther riialastele saadetud kirjas juba siis tallinlaste edusamme „puhastatud usu“ kuulutamisel. Eks see tundub loogiline, sest tol ajal olid Eesti alad tihedalt seotud Saksamaaga, kus luteri õpetus kulutulena levis.