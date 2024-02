KUULA | Olukorrast digiriigis: milline on praegu Eesti küberturvalisuse tervis?

„Oleme praegu pingelises olukorras, kus valmisoleku taset ei tohi alla lasta,“ sõnab Hiietamm ja lisab, et kuigi rünnakute arv on tõusnud, ei tasu ilmtingimata hirmu nende suhtes tunda. Siiski peaksid ettevõtted tema sõnul senisest suurema tõsidusega suhtuma küberturvalisuse tagamisse. „Majanduslikult ei ole ettevõtete jaoks praegu just kerged ajad olnud ja arusaadavalt ei ole võimalik suuri investeeringuid paljudel teha, kuid küberturvalisusesse investeerimine ei tohiks rahaliselt olla nii kontimurdev,“ lisab Hiietamm.

Saates tuleb jutuks ka eraisikute turvalisus küberruumis ja Hiietamm ütleb, et sel aastal on RIA-l plaanis korraldada küberturvalisuse teemalisi töötube just eakatele inimestele. Samas jõutakse järeldusele, et pettused ei ohusta ainult vanemaid inimesi ning valvsust peavad hoidma inimesed erinevatest vanusegruppidest.