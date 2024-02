„Venelased on kuraasi täis ja teavad, et Ukraina armeel pole mürske!“ Kas Tšehhi presidendi algatus päästab ukrainlased halvimast?

Vene väed on 2022. aasta veebruarist saadik korduvalt püüdnud Avdijivkat vallutada. Ulatuslikke rünnakuid on selle linna vastu korraldatud 2023. aasta sügisest. Venemaa valitsusele lähedased allikad märkisid, et Kreml on andnud korralduse Avdijivka iga hinna eest vallutada enne märtsikuiseid presidendivalimisi, et demonstreerida enne Vladimir Putini tagasivalimist tema edu sõjas Ukraina vastu. Ukraina sõjavägi hoidis pikka aega oma kaitseliine. Jaanuari lõpus hakkasid eksperdid rääkima kriitilisest olukorrast ja vajadusest garnison Avdijivkast välja tuua, kuid seda ei juhtunud.