Kolmapäeval avaldatud pressiteate kohaselt on rahvusvahelise teadlasrühma uus uuring dokumenteerinud „mängulist kiusamist“ orangutanide, šimpanside, bonobode ja gorillade puhul.

„Sarnaselt inimeste naljatamiskäitumisele on ahvide kiusamine provokatiivne, püsiv ning sisaldab üllatus- ja mänguelemente,“ seisab pressiteates. „Kuna kõik neli suurt ahviliiki kasutasid mängulist kiusamist, on tõenäoline, et huumori eeldused kujunesid välja inimliinis vähemalt 13 miljonit aastat tagasi.“