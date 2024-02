Kasahstanis avastati seni suurim metaanileke, mis kestis kuid

„Lekke ulatus ja kestus on ausalt öeldes ebatavaline,“ ütles ÜRO rahvusvahelise metaaniheitmete vaatluskeskuse juht Manfredi Caltagirone. „See on äärmiselt suur.“

See saadi kontrolli alla alles 25. detsembril 2023. aastal. Kohalikud ametivõimud ütlesid BBC-le, et praegu tehakse töid puuraugu tsemendiga sulgemiseks.

Nende näitude põhjal järeldasid nad, et sellest ühest puurkaevust pääses välja 127 000 tonni metaani. See võib teha sellest suuruselt teise inimtekkelise metaanilekke, mis on kunagi registreeritud.

Kuigi satelliidinäitusi võivad mõjutada välised tegurid, nagu näiteks pilvkate, on teadlased öelnud, et nad on „täiesti kindlad“, et suures koguses metaani pääses sellest üksikust kaevust välja.