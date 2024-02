Uuring: tiigrid ja leopardid suudavad inimhääli eristada

Tulemustest selgus, et olenemata soost või sellest, kuidas kaslased kasvatatud olid, reageerisid nad tuttavale inimhäälele palju kiiremini, kauem ja intensiivsemalt kui neljale tundmatule häälele.

Michigani osariigis asuva Oaklandi ülikooli professor Jennifer Vonk, kes oli uuringu kaasautor, ütles, et leiud võivad peegeldada selliste loomade vajadust looduses oma poegade tuvastamiseks ja selle jälgimiseks, kes võivad nende naabruses viibida. Ta ütles, et see oskus võib aidata neil ka teiste liikide häirekõnedele tähelepanu pöörata.

Nüüd on teadlased leidnud, et ka lemmikloomade eksootilised sugulased, sealhulgas tiigrid, gepardid ja puumad, tunnetavad erinevaid hääli.

Kuigi kasse kujutatakse sageli mõnevõrra eemaletõukavatena, on teadlased varem leidnud, et kodukassid suudavad eristada enda omaniku häält teiste inimeste häältest.

Töörühma sõnul viitavad tulemused ka sellele, et võime häälestuda üksikutele inimhäälte ei ole kodustamise tulemus, vaid lihtsalt tänu regulaarsele kokkupuutele inimestega, kusjuures Vonk väidab, et sarnaseid tulemusi võib tõenäoliselt leida ka looduses elavatel kassidel - tingimusel, et nad kuulevad samu inimhääli piisavalt sageli.

Uuringul on siiski piirangud, sealhulgas see, et väikese valimi tõttu ei saanud töörühm tulemusi liigiti eristada.

„Ma arvan, et avalikkuse jaoks on huvitav mõelda, et isegi mitte-kodukassid registreerivad, kes nende eest hoolitseb,“ ütles Vonk.