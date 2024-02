EKSPERT VASTAB | Kui tõhusad võivad olla Eesti ostetud laevatõrjeraketid maismaasihtmärkide vastu?

Kui 2021. aastal sai teatavaks, et Eesti hangib Iisraelilt 290 km tegevusraadiusega laevatõrjeraketid Blue Spear 5G SSM, siis Vene riigimeedia reageeris sellele uudisele võrdlemisi närviliselt. Mõned ajakirjanikud teatasid, et ohus on nii Peterburi kui ka Kaliningradi oblasti rannik. Nädala eest teatas Eesti kaitseministeerium, et esimesed sellised raketid on nüüd jõudnud Eestisse. Huvitav on see, et Eestist ei saanud lihtsalt uue raketisüsteemi ostja, vaid see töötati välja Eesti vajaduste jaoks. Sihtmärgi otsinguks tarvitab Blue Spear aktiivset radarsensorit, täpset navigeerimist ja robustset sidesüsteemi, mis on immuunne elektroonilise võitluse vahendite suhtes. Viimased on tänapäeval, aga põhiliseks kaitsevahendiks laevadele selliste relvade vastu.