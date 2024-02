PROOVISÕIT | Renault Austral – ilus seest ja väljast, kuid kas sellest piisab?

Piltidel näeb kõik välja suurepärane: pruunistunud steigid, salat, mis justkui karjub pildilt oma kasulikkuse üle. Ja koostisosad on suurepärase kvaliteediga. Aga probleem on selles, et ma pole kokk ja mul ei õnnestu isegi täpsete juhiste järgi valmistada rooga, mida ma uhkusega Instagrami postitaksin. Aga sellest hoolimata on see maitsev.

Ja kui Renault Austral oleks teenus, siis oleks see just selline: näeb suurepärane välja, koosneb õigetest ja hea kvaliteediga komponentidest, aga kokkuvõttes ei toimi see päris nii, nagu ootad.

Ja ma ei räägi sõitjateruumist – materjalid vastavad täielikult auto klassile, st osaliselt on need kõvad, aga „õigetes“ kohtades väga meeldivad puudutada. Harman Kardoni muusikasüsteem suudab luua atmosfääri, mida toetab seadistatav meeleoluvalgustus.

Multimeediasüsteem oma sisseehitatud Google’i teenustega on uskumatult kiire ja mugav – võin lausa öelda, et see on üks turu kiiremaid multimeediasüsteeme. Võrdlus Teslaga on vajalik, aga midagi ütleb mulle, et tulemused on sarnased. Aga kui muusika valjus ületab poole võimalikust, hakkab sõitjateruum „kaasa laulma“. Ma viitaksin sellele kui varajaste mudelite koosteveale, aga Austral on juba üle aasta müügis olnud.

Ja kui muusika välja lülitada ja keskenduda sõitmisele, siis kohtad kindlasti teatud raskusi ka siin. Esimene, mis nõuab suurt harjumist, on rool ja selle juhtnupud. See kangide ja nuppude hulk varjab osaliselt olulise informatsiooni armatuurlaual.

Olulise all pean silmas automaatse pidurdussüsteemi ikooni, mis võtab ära vajaduse iga foori juures pidurdada. Kui see aktiveerub, süttib roheline ikoon, mida käigukangi tõttu ei näe. Vastasel juhul jätkab auto liikumist, ja seda ei pruugi märgata, kui sa foori taga näiteks navigatsioonisüsteemist vajalikku aadressi otsid.