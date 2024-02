INTERVJUU | Endine IT-minister Kristjan Järvan avab suu: kas paari suure IT-farmi huvid kaalusid üles Eesti riiklikud huvid ja Ukraina toetamise?

Kristjan Järvan oli see, kes ministriks saamise järel aastal 2022 Kiievisse sõitis ja ukraina ametivennaga koostöölepingu sõlmis. See oli äärmiselt oluline nii Ukrainale kui ka Eestile. Täna toimuva pärast on Järvanil ukrainlaste ees piinlik, tema suurim suurim pettumus on, et ei suudeta ühtegi argumenti tuua, miks on nii suuri kulutusi vaja teha personaalse riigi ja mRiigi arendustele.