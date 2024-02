Tesla töötajaid ootavad ees huvitavad ajad

Pärast 2023. aasta majandustulemuste avalikustamist tänavu jaanuaris said Tesla juhid väga lühikese kirja, kus neil paluti hinnata oma valdkonnas absoluutselt kõigi ametikohtade vajalikkust jah/ei skaalal ning lisaks tühistati mitmed tulemustasud. Kõik see on kooskõlas Elon Muski praeguse rõhuasetusega kulude kärpimisele.