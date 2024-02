Teadlased märkasid Austraalias looma, kes arvati olevat juba ammu välja surnud

Looduskaitsjad avaldasid selle ühe heameelt, kuna see tähendab, et nende jõupingutused populatsiooni taastamiseks on olnud edukad.

Harjassaba-opossumid on Austraalias elavad öise eluviisiga kukkurloomad, kes on oma suuruselt sarnased kodukassidega. Nende värvus võib varieeruda hõbehallist tumepruunini ning see võimaldab neil kergesti sulanduda metsadesse, kus nad elavad. Neid leidub Austraalia ida- ja kaguosas, kuid läänes ja teistes Austraalia piirkondades nende populatsioon väheneb. Opossumid on paljudes Austraalia piirkondades elupaikade kadumise tõttu jõudnud väljasuremise piirile.