Ukraina sõjaväel võib õhutõrjesüsteemide laskemoon juba märtsis otsa saada, kui uusi täiendusi ei tule. Sellest kirjutab Ameerika väljaanne The New York Times, viidates USA ametnike hinnangule.

Ajalehe allikate sõnul on õhutõrjesüsteemidel Ukraina tsiviilelanike kaitsmisel Venemaa rakettide eest ülioluline tähtsus. Venemaa pommitab pea iga päev erinevaid Ukraina linnu ning Ukraina õhutõrjerakettide varud hakkavad tasapisi ammenduma. Artiklis kirjutatakse ka, et Ukraina väed on kurnatud ning neil puuduvad relvad ja laskemoon. Nii lääne ametnikud kui ka sõjaväeeksperdid hoiatavad, et ilma USA abita võib Ukraina rinne 2024. aasta jooksul kokku variseda.