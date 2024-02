SÕLTUVUS KÄES | Välisluureameti hoiatatud Hiina inverterid on juba vallutanud kogu Eesti turu

Välisluureamet andis nädala algul Eesti energiaettevõtetele hoiatava sõnumi: Lääne mõjuvõimu õõnestada sooviv Hiina Kommunistlik Partei on asunud ühe tööriistana tekitama ettevõtetes sõltuvust Hiina odavatest ja kvaliteetsetest toodetest. Paraku selgub, et see sõltuvus on vähemalt Eestis päikese- ja tuuleparkide puhul juba saavutatud.