CGI Eesti kosmose ärisuuna juhi Sille Kraami soovitus noortele: tehke suure kirega seda, millesse usute

Millest ma puudust tundsin ja mis loodetavasti on täna haridussüsteemis paremini ära lahendatud, on see, et keegi oleks varakult aidanud aru saada, mis on minu tugevused ja vastavalt sellele aidanud mul neid tugevusi edasi arendada ja paremaid valikuid ette sööta. Tervele ühiskonnale on ju kasulikum, kui me suudaks maksimeerida iga kodaniku tugevused. Selleks on vaja noori suunata ja aidata neil näha erinevaid võimalikke valikuid.

See on tänase meediauudiste taustal väga hea küsimus. Mina läheneksin sellele nii, et meie riigi julgeolekuks on targad ja nutikad inimesed ning iga haridusse pandud euro on investeering (mitte kulu!) ka meie riigi julgeolekusse ja majanduslikku heaolusse. Selleks on meil vaja hästi toimivat haridussüsteemi, kus töötavad motiveeritud ja mitte viimase piiri peal ja ots-otsaga kokku tulevad õpetajad. Jah, ma arvan, et riigi roll on maksta õpetajale nende tööle väärilist palka, vaadata üle õpetajate töötingimused ning reformida koolivõrku. See ei ole kulu, see on investeering. Seetõttu ajavad natuke marru poliitikute sõnavõtud meedias, kes ütlevad, et probleem pole rahas, raha ikka leitakse kui vaja, aga puudu on poliitilisest tahtest. Küsimus on pigem selles, kui pikka perspektiivi me vaatame.