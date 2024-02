PROOVISÕIT | Volkswagen Touareg – auto Warren Buffettile

See on suurepärane põhjus rõõmustada lähedase inimese üle! Kuid kui teie sõber ütleb, et ta ostis Volkswageni 100+ tuhande euro eest…? Kas ta on hulluks läinud, kas on aeg kutsuda kiirabi? Või tegi ta suurepärase tehingu?

Minu imeline kolleeg Indrek on juba kirjutanud artikli, kus jagas muuhulgas üksikasjalikult auto tehnilisi omadusi. Mind isiklikult hakkas huvitama hoopis midagi muud – miks võib selle hind ületada kuuekohalise summa?

Väljastpoolt on see ju tavaline VW – Tiguanist suurem, jah, kuid pole midagi, mis näitaks selle hinda. Suured rattad ja R-line märgid võib leida ka u 30 000 maksvast Taigost – see ei üllata. Sisse istudes ei saanud ka aru, kus on peidetud üleliigsed 50-60 tuhat, mida maksaksite Tiguaniga võrreldes rohkem. Tuleb proovida!

Minu proovisõiduauto on Indreku arvustatule identne – R-line, 210 kW diisel, hind 100 tuhat. Võiks öelda, et sellises varustuses täiesti “tavaline”. Jah, sõitjateruumi materjalid vihjavad, et see ei ole kindlasti Golf. Suurepärane perforeeritud nahk, jahutuse ja soojenduse ning massaažiga istmed. Kõike saab täielikult seadistada, isegi istme külgtoe tihedust. Miatast tulles eelistasin istuda nagu võidusõidu “kookonis” – hea külgtoega.

Minu ees on suur monitor, millel on küll suurepärane pilt, kuid mis siiski veidi jõnksutab. Harv on juhus, kui meelelahutussüsteemid kaasaegses autos korralikult toimivad. Loomulikult on menüüsid ja alammenüüsid üle mõistuse palju. Menüü leidmine, kus saab nullida pardakompuutri seaded, võttis mõned minutid. Kuid kõikide seadistuste lõpetamisel võib enamiku neist unustada.

Üllatavalt ei tekita seekord roolil olevad sageli kritiseeritud puutenupud nii palju ärritust – võib-olla seetõttu, et peamine neist – muusika helitugevuse juhtimine – on eraldi välja toodud ja näeb välja nagu suur alumiiniumist ketas. Kuid üldiselt pole VW veel leidnud lahendust, mis võimaldaks auto funktsioone võimalikult efektiivselt, juhtimist segamata kasutada.