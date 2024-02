Järjekordne hinnatõus Telialt: osa mobiilipakettide tavahind kerkib 100%

Telia hoiatas aasta alguses, et tõstab kevadest koduinterneti, teleteenuste ja mobiilipakettide hindu ning mõnel juhul ka andmesidemahtu ja kiirust. Kui interneti- ja telepakettide kasutajad said detailidest juba mõned nädalad tagasi teada, siis nüüd on järjekord nutipakettide käes.