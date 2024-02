Suur läbimurre: teadlased leidsid esmakordselt asteroidi pinnalt vett

Teadlased leidsid asteroididelt Iris ning Massalia korda veemolekulid – see on võtmetähtsusega avastus, mis võib aidata jõuda selleni, kuidas vesi Maale jõudis. Independenti teatel aitab asteroidide koostise uurimine astronoomidel välja selgitada, kuidas erinevad elemendid, sealhulgas vesi, Päikesesüsteemi peale jaotuvad ning kuidas see jaotus on sajandite jooksul muutunud. Kuna vesi on kogu Maal elava elu peamine koostisosa, loodavad teadlased, et uus teadmine aitab tuvastada paiku, kust otsida potentsiaalset elu nii Päikesesüsteemis kui ka väljaspool.