KUULA | Raplamaalt pärit Sander Raudauk: konnajalgadeni ei jõudnudki, küll aga luksusautosid tootva tehase juhiks

Õigupoolest, tänu sellele, et Raudauk võttis pärast Prantsusmaalt naasmist osa ka praktikalugude konkursist, lennutas ta iseennast veel kõrgemale. Ta sai lugude konkursil kolmanda koha. Ühel päeval helistas talle toonase Archimedese kommunikatsioonijuht Eero Loonurm, kes ütles noormehele, et kuule, kas sa homme hommikul kell kaheksa „Terevisiooni“ otse-eetrisse saaks tulla? Ja et ta paneb talle hotelli toa kinni. „Muidugi introvert minus kartis, aga teine pool leidis, et see on äge kogemus,“ meenutas Raudauk, miks sellestki võimalusest kinni haaras.