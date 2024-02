Raketlane Mari Ann Marran: kui unistad suurelt, siis on absoluutselt kõik võimalik

Võistlemist ja pingeliste olukordadega toimetulekut õpetas neiule ujumistrenn, millega Mari Ann 11 aastat tegeles - basseinis käis ta iga päev, ka nädalavahetustel. „Mulle meeldis väga võistlustest osa võtta ja endast alati parim anda. Samuti näha, kuidas ma iga päevaga kiiremaks ja tugevamaks saan,“ on ta kogemuse eest tänulik. „Mäletan hästi ühte võistlust Soomes, kus mu suur vend oli varem mitmeid kordi poodiumikohti noppinud. Mõtlesin, et ülivinge oleks ka ise esikolmikusse saada.“ Kui esimestel kordadel see ei õnnestunud, siis ühel päeval sai unistus teoks. Mari Ann läks starti sooviga isiklikku rekordit parandada, nautis võistlust täiega ja finišeerides avastas, et lisaks isiklikule rekordile pälvis ka 1. koha. „Olin enda üle väga uhke, siiani olen. Kui naudid teekonda ja unistad suurelt, siis on absoluutselt kõik võimalik,“ on ta veendunud.

Head haridust hindab Mari Ann väga ja peab seda lausa supervõimeks, mis muudab võimekaks just enda soovitud erialadel. „Hea haridus on oluline selleks, et mõistaksid, kuidas maailm töötab ning selleks, et oskaksid maailmas juhtuvaid asju just enda jaoks lahti mõtestada,“ lisab raketlane. „Elu on palju põnevam, kui tead, kuidas kõik toimub ja toimib.“

Õppeainetest pakuvad tüdrukule enim huvi matemaatika, bioloogia ja loovad tunnid nagu käsi- ja puutöö, muusika ja kunst. „Matemaatika on suurepärane õppeaine, et harjutada loogilist ja analüütilist mõtlemist, võimet näha seoseid erinevate ideede vahel. Samuti pakub matemaatika struktureeritud raamistikku, mis aitab mõista maailma matemaatilisest vaatevinklist. Matemaatika ei ole lihtsalt tund, kus peab käima, ta on midagi palju enamat, ta on aluseks paljudele teistele teadusharudele ja sageli on kasulik ka igapäevaelus.“

Bioloogia paelub teda seetõttu, et avab uksed elusorganismide - kaasa arvatud inimeste - sisemaailma, mis on täis keerulisi, aga samas põnevaid protsesse. „Bioloogia aitab mõista, kuidas kõik silmale nähtavad ja nähtamatud komponendid elusorganismides moodustavad tervikliku ja funktsioneeriva süsteemi nagu näiteks INIMESE,“ on ta vaimustunud. Loovad tunnid köidavad Mari Anni aga seepärast, et oma kätega millegi tegemine paneb tööle hoopis teised ajupiirkonnad ja õppimine muutub palju huvitavamaks.