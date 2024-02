Selleks, et Super kõnekaardi kliendid saaks osa 5G võrgu pakutavatest eelistest, on kasutajal vaja 5G võimekusega nutiseadet ning loomulikult peab kasutaja asuma Telia 5G levialas. Selle aasta alguseks on Telia katnud 5G levialaga enam kui 75% Eesti elanikkonnast ning 2024. aasta lõpuks on plaanis laiendada 5G leviala 95%-ni.