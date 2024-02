VIDEOD | „Enam neid operatsioone peita pole võimalik.“ Ekspert selgitab, millega tegelevad Ukraina eriüksuslased Aafrikas

Ukraina sõjaväeluure GUR on kinnitanud, et Ukraina eriüksuslased viivad Sudaanis läbi operatsioone Venemaa Wagneri palgasõdurite ja nende kohalike liitlaste vastu. On avaldatud videoid Ukraina snaiprite tööst, FPV droonirünnakutest ja vangide võtmisest. Ukraina ise Aafrika operatsioonide üksikasju pole siiski avalikustatud.