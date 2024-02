PROOVISÕIT | Grecale Trofeo – kuidas Maserati ehitas kaks erinevat Grecalet

Just nii lõpetasin eelmisel aastal oma loo Grecale GT-st . See jättis väga mitmetähendusliku mulje – ma ei suutnud lõpetada selles Stelvio nägemist, hoolimata sellest, et see räägib minuga teises keeles kui Alfa Romeo.

Uueks sõnaks sai Nettuno. Ja see tähendab – unusta Alfa Romeo. Selle nime andis Maserati oma mootorile, mis praegu on brändi inseneride loomingu tippsaavutus. Ja põhjuseks, miks ma võtsin testida näiliselt sama Grecale, mis eelmisel aastal – see on Trofeo, mis on Grecale kõige võimsam versioon. Ja just mootorile tahan ma oma loo pühendada, võrreldes seda „tsiviliseeritud“ GT versiooniga.

Tunnistan, et esmapilgul võib tunduda, et Alfa Romeo ja Maserati V6 mootorid on sarnased, kuid tegelikult see nii pole. Alfa bi-turbo ja Maserati twin-turbo kõlavad nagu sama asja eri nimed, kuid kasutatavad tehnoloogiad on väga erinevad.

Nettunos kasutatakse F1 mootoritest inspireeritud eelkambriga süütesüsteemi, mis on sportautode turul üsna unikaalne lahendus. Sarnast, kuid palju lihtsustatumal kujul süsteemi kasutati juba 70ndatel Honda Civicu puhul. Idee seisneb selles, et madalatel koormustel täielikuma, puhtama ja kiirema põlemise saavutamiseks süüdatakse kütusesegu plokikaanes paiknevas eelkambris.

Olemas on nii passiivne kui aktiivne eelkambriga süüde – aktiivne tähendab võimekust eraldada või eraldi kontrollida eelkambri ja põlemiskambri kütusesegu, olgu see siis teise pihusti, vaheklapi vms vahendusel. Maserati süsteem on passiivne – eelkambrisse ei „süstita“ lisaõhku ega -kütust, seal paikneb süüteküünal ning segu tuleb sinna põlemiskambrist. Ometi võimaldab see täielikumat põlemist ja Maserati sõnul lausa 15% kõrgemat surveastet, püsides keskkonnanõuete piires.

Muus osas on Alfa (ja Ferrari!) ja Maserati mootoritel siiski palju sarnasusi – sama 90-kraadine V-nurk, sama silindrite tööjärjekord, sama kolvikäik ja läbimõõt, samasugused jahutus- ja õlikanalid jpm, kuid plokikaaned ja surveaste on Maseratile ainuomased.